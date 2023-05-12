Жители поселка Уралец под Нижнем Тагилом недовольны закрытием стационара в больнице

Ранее в терапевтическом отделении лечение проходили не только жители Уральца, но и других близлежащих населенных пунктов. Сейчас в поселковой больнице работают только дневной стационар и поликлиника. На длительную госпитализацию сельчанам, в том числе и пожилым людям, приходится ездить в Демидовскую больницу в Нижний Тагил.