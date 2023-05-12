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Жители поселка Уралец под Нижнем Тагилом недовольны закрытием стационара в больнице

12 мая 2023, 05:48
Фото: TagilCity.ru
С начала этого в поселке Уралец под Нижним Тагилом перестал принимать пациентов круглосуточный стационар на 27 коек, что возмутило местных жителей.

Ранее в терапевтическом отделении лечение проходили не только жители Уральца, но и других близлежащих населенных пунктов. Сейчас в поселковой больнице работают только дневной стационар и поликлиника. На длительную госпитализацию сельчанам, в том числе и пожилым людям, приходится ездить в Демидовскую больницу в Нижний Тагил.

Я родилась в поселке Уралец, там похоронены мои бабушка и дедушка, там моя Родина. Сердце разрывается, когда читаешь такие новости. В глубинках наоборот пытаются открывать стационары, чтобы облегчить жизнь людей. Население Уральца — люди в возрасте. И что? Пусть ездят за 40 км в Нижний Тагил! — поделилась мнением с TagilCity.ru местная жительница по имени Инна.
В поселке Уралец закрылся круглосуточный стационарВ поселке Уралец закрылся круглосуточный стационар
В поселке Уралец закрылся круглосуточный стационар
Фото: TagilCity.ru

Другая жительница Уральца пенсионного возраста рассказала журналисту редакции, что местные все же надеются на открытие стационара.

Очень бы, конечно, хотелось, чтобы больница вновь заработала. Соседка недавно лежала в Нижнем Тагиле, а дочь не могла ее посещать и передачи привозить из-за того, что далеко. Неудобно, конечно, — рассказала пенсионерка по имени Людмила.

Объяснять причину закрытия стационара редакции TagilCity.ru не стали ни в Демидовской больнице, к которой он относится, ни в региональном Министерстве здравоохранения. В обоих случаях вопрос журналистов в официальных запросах был проигнорирован.

Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
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#Анна Григорьева#Больница#Уралец#Стационар#Общество#Эксклюзив#ГГО и пригород
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