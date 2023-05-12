Жители поселка Уралец под Нижнем Тагилом недовольны закрытием стационара в больнице

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Ранее в терапевтическом отделении лечение проходили не только жители Уральца, но и других близлежащих населенных пунктов. Сейчас в поселковой больнице работают только дневной стационар и поликлиника. На длительную госпитализацию сельчанам, в том числе и пожилым людям, приходится ездить в Демидовскую больницу в Нижний Тагил.
Я родилась в поселке Уралец, там похоронены мои бабушка и дедушка, там моя Родина. Сердце разрывается, когда читаешь такие новости. В глубинках наоборот пытаются открывать стационары, чтобы облегчить жизнь людей. Население Уральца — люди в возрасте. И что? Пусть ездят за 40 км в Нижний Тагил! — поделилась мнением с TagilCity.ru местная жительница по имени Инна.
Другая жительница Уральца пенсионного возраста рассказала журналисту редакции, что местные все же надеются на открытие стационара.
Очень бы, конечно, хотелось, чтобы больница вновь заработала. Соседка недавно лежала в Нижнем Тагиле, а дочь не могла ее посещать и передачи привозить из-за того, что далеко. Неудобно, конечно, — рассказала пенсионерка по имени Людмила.
Объяснять причину закрытия стационара редакции TagilCity.ru не стали ни в Демидовской больнице, к которой он относится, ни в региональном Министерстве здравоохранения. В обоих случаях вопрос журналистов в официальных запросах был проигнорирован.