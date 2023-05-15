В Екатеринбурге возле детсада появилась «кладбищенская» статуя

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Фигура с ребенком, которая напоминает скульптуры с кладбища, установлена неподалеку от детсада №251 на ул. Папанина 24. После этого в чате дома, стоящего здесь, состоялось бурное обсуждение, пишет Ура.ру.
Горожане написали, что статую нужно убирать, и что она напугает детей. Также жильцы дома уже поговорили с заведующей детского сада, и та рассказала, что в соседнем доме живет женщина, которую ранее заметили за тем, что она украшала забор бетонными тряпками в виде роз.
Женщину тогда не получилось найти, но спустя время она объявилась сама и все убрала. Известно, что представители детсада уже обратились к муниципальному заказчику, сообщив о статуе. Они обещали решить вопрос.