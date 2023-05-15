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В Екатеринбурге возле детсада появилась «кладбищенская» статуя

15 мая 2023, 12:21
Фото: 1MI
Около детского сада в Екатеринбурге появилась статуя, которую горожане назвали «кладбищенской» и «жуткой».

Фигура с ребенком, которая напоминает скульптуры с кладбища, установлена неподалеку от детсада №251 на ул. Папанина 24. После этого в чате дома, стоящего здесь, состоялось бурное обсуждение, пишет Ура.ру.

Горожане написали, что статую нужно убирать, и что она напугает детей. Также жильцы дома уже поговорили с заведующей детского сада, и та рассказала, что в соседнем доме живет женщина, которую ранее заметили за тем, что она украшала забор бетонными тряпками в виде роз.

Женщину тогда не получилось найти, но спустя время она объявилась сама и все убрала. Известно, что представители детсада уже обратились к муниципальному заказчику, сообщив о статуе. Они обещали решить вопрос.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Статуя#Детсад#Жалобы#Происшествия
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