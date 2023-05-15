В Екатеринбурге возле детсада появилась «кладбищенская» статуя

Горожане написали, что статую нужно убирать, и что она напугает детей. Также жильцы дома уже поговорили с заведующей детского сада, и та рассказала, что в соседнем доме живет женщина, которую ранее заметили за тем, что она украшала забор бетонными тряпками в виде роз.