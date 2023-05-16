Национальный проект «Экология» споткнулся о евроконтейнер для ТКО

С 2019 года региональные операторы по обращению с ТКО обращаются в разные инстанции, так как мусоровозы для евро контейнеров не проходят по нагрузке на заднюю ось требования весового контроля на федеральных и региональных трассах. Установленный вес на одну ось для грузовиков в России составляет 10 тонн +10%. Если по передней оси производитель указал нагрузку 7,5 тонн, то шасси с гидравликой и прессом не может оказаться меньше допустимых 13 тонн.