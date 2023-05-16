Первый ночной трамвайный маршрут появился в Екатеринбурге

Время работы маршрута было решено продлить по просьбе одного из оборонных предприятий, пишет Е1 со ссылкой на источник в администрации Екатеринбурга. Так как нагрузка высокая, то потребовалось обеспечить транспортом работников завода, которые работают допоздна.