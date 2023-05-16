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Первый ночной трамвайный маршрут появился в Екатеринбурге

16 мая 2023, 05:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге запущен первый ночной трамвайный маршрут. Он двигается по маршруту №8. Он едет от Уралмаша через центр на ЖБИ.

Время работы маршрута было решено продлить по просьбе одного из оборонных предприятий, пишет Е1 со ссылкой на источник в администрации Екатеринбурга. Так как нагрузка высокая, то потребовалось обеспечить транспортом работников завода, которые работают допоздна.

По данным издания, жители Екатеринбурга часто жалуются на невозможность уехать на общественном транспорте после 23:00 часов. Ранее в мэрии утверждали, что ночные рейсы являются убыточными.

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#Ирина Кирилова#Трамвай#Рейс#Транспорт#Екатеринбург
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