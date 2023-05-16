Первый ночной трамвайный маршрут появился в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Время работы маршрута было решено продлить по просьбе одного из оборонных предприятий, пишет Е1 со ссылкой на источник в администрации Екатеринбурга. Так как нагрузка высокая, то потребовалось обеспечить транспортом работников завода, которые работают допоздна.
По данным издания, жители Екатеринбурга часто жалуются на невозможность уехать на общественном транспорте после 23:00 часов. Ранее в мэрии утверждали, что ночные рейсы являются убыточными.