TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Изображение материала

«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК

16 мая 2023, 09:44
Фото: 1MI

Близкие рассказали о состоянии оставшегося без ног жителя Нижнего Тагила

Александр Л., на которого 5 мая упала двухтонная металлическая балка, находится в Городской больнице №1 Нижнего Тагила. О том, что известно о его состоянии и о реакции НТЗМК — узнала редакция TagilCity.ru.

Александр в настоящее время находится в реанимации на Максарева, 5 в ГБ №1 в Дзержинском районе. Его дыхание поддерживают на аппарате ИВЛ, однако молодой человек может дышать самостоятельно, рассказал редакции TagilCity.ru знакомый семьи. Опасения у врачей вызывает психическое состояние пострадавшего.

Психическое состояние очень сложное, когда его выводят из медикаментозного сна, он начинает нервничать, стягивать с себя трубки, маску, они его обратно возвращают в сон. Ждут перевода в обычную палату. Со слов врачей, они его не могут перевести из-за того, что он психически не стабилен. Он помнит, что его привозили в больницу с ногами. А теперь, очнулся, и в 26 лет ног нет, — рассказывает редакции источник.

Как стало известно, в тагильскую больницу на консилиум приезжали сосудистые хирурги из Екатеринбурга. Именно они пришли к тому, что без ампутации ног не обойтись. По информации знакомого семьи, у Александра перелом позвоночника в районе копчика, а также удален мочевой пузырь, вместо которого установили искусственный орган.

Его хотели увезти, но Александр не транспортабелен, пришлось вызвать специалистов сюда. По КТ внутренних повреждений нет. Пошел тромбоз в ногах, на консилиуме решили отнимать ноги. Показаний для дальнейших операций нет, все что можно сделать — сделали в Тагиле. Пока необходимости везти в Екатеринбург нет, — поясняет источник со слов врачей.
Врачи Нижнего Тагила провели ампутацию ног пострадавшего на НТЗМКВрачи Нижнего Тагила провели ампутацию ног пострадавшего на НТЗМК
Врачи Нижнего Тагила провели ампутацию ног пострадавшего на НТЗМК
Фото: 1MI

На НТЗМК Александр до момента ЧП проработал около двух лет, в апреле и мае он подписывал бумаги о переводе на должность стропальщика. Как известно, от очевидцев, Александр в день ЧП грузил металлические конструкции, балки на вагончик, как вдруг что-то пошло не так.

Она на него повалилась, наклонилась. Она больше двух тонн, она его придавила. Он был в сознании, разговаривал с супругой. В больнице в смотровой был в сознании, жаловался на боль, — поясняет знакомый.

Представители НТЗМК регулярно звонят супруге пострадавшего, рассказывает источник, и обещают оказать меры поддержки в настоящее время и на период реабилитации. На самом предприятии проходит проверка, поскольку речь идет об уголовном деле. Как известно источнику редакции, это не только внутренняя проверка, но и внешняя, с участием представителей областного Ростехнадзора.

Полагаю, ждут, когда он придет в сознание, чтобы опросить, поскольку это уголовное дело.

В городской больнице №1 от комментариев по состоянию пострадавшего отказались, поскольку информация является медицинской тайной.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», мы не вправе разглашать сведения, составляющие медицинскую тайну, в том числе подтверждать или опровергать факт обращения гражданина за медицинской помощью либо факт перевода гражданина в иное медицинское учреждение без его письменного согласия. Согласие пациента на разглашение медицинской тайны нами не получено, — сообщили редакции TagilCity.ru в ГБ №1.

Официальный ответ от НТЗМК по случившемуся пока не поступил. Ранее редакция TagilCity.ru отправила запрос на предприятие.

Работнику НТЗМК в Нижнем Тагиле ампутировали ноги после падения на него балки
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Травма#Производственная травма#Нтзмк#Происшествия#Эксклюзив#Юлия Степанова
Подпишитесь
Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
Сегодня, 05:01
В центре Нижнего Тагила появится новый подземный переход
Сегодня, 12:52
Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха
Вчера, 11:44
За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч
Сегодня, 10:54
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
Сегодня, 06:30