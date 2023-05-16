«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Александр в настоящее время находится в реанимации на Максарева, 5 в ГБ №1 в Дзержинском районе. Его дыхание поддерживают на аппарате ИВЛ, однако молодой человек может дышать самостоятельно, рассказал редакции TagilCity.ru знакомый семьи. Опасения у врачей вызывает психическое состояние пострадавшего.
Психическое состояние очень сложное, когда его выводят из медикаментозного сна, он начинает нервничать, стягивать с себя трубки, маску, они его обратно возвращают в сон. Ждут перевода в обычную палату. Со слов врачей, они его не могут перевести из-за того, что он психически не стабилен. Он помнит, что его привозили в больницу с ногами. А теперь, очнулся, и в 26 лет ног нет, — рассказывает редакции источник.
Как стало известно, в тагильскую больницу на консилиум приезжали сосудистые хирурги из Екатеринбурга. Именно они пришли к тому, что без ампутации ног не обойтись. По информации знакомого семьи, у Александра перелом позвоночника в районе копчика, а также удален мочевой пузырь, вместо которого установили искусственный орган.
Его хотели увезти, но Александр не транспортабелен, пришлось вызвать специалистов сюда. По КТ внутренних повреждений нет. Пошел тромбоз в ногах, на консилиуме решили отнимать ноги. Показаний для дальнейших операций нет, все что можно сделать — сделали в Тагиле. Пока необходимости везти в Екатеринбург нет, — поясняет источник со слов врачей.
На НТЗМК Александр до момента ЧП проработал около двух лет, в апреле и мае он подписывал бумаги о переводе на должность стропальщика. Как известно, от очевидцев, Александр в день ЧП грузил металлические конструкции, балки на вагончик, как вдруг что-то пошло не так.
Она на него повалилась, наклонилась. Она больше двух тонн, она его придавила. Он был в сознании, разговаривал с супругой. В больнице в смотровой был в сознании, жаловался на боль, — поясняет знакомый.
Представители НТЗМК регулярно звонят супруге пострадавшего, рассказывает источник, и обещают оказать меры поддержки в настоящее время и на период реабилитации. На самом предприятии проходит проверка, поскольку речь идет об уголовном деле. Как известно источнику редакции, это не только внутренняя проверка, но и внешняя, с участием представителей областного Ростехнадзора.
Полагаю, ждут, когда он придет в сознание, чтобы опросить, поскольку это уголовное дело.
В городской больнице №1 от комментариев по состоянию пострадавшего отказались, поскольку информация является медицинской тайной.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», мы не вправе разглашать сведения, составляющие медицинскую тайну, в том числе подтверждать или опровергать факт обращения гражданина за медицинской помощью либо факт перевода гражданина в иное медицинское учреждение без его письменного согласия. Согласие пациента на разглашение медицинской тайны нами не получено, — сообщили редакции TagilCity.ru в ГБ №1.
Официальный ответ от НТЗМК по случившемуся пока не поступил. Ранее редакция TagilCity.ru отправила запрос на предприятие.