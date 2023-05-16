«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК

На НТЗМК Александр до момента ЧП проработал около двух лет, в апреле и мае он подписывал бумаги о переводе на должность стропальщика. Как известно, от очевидцев, Александр в день ЧП грузил металлические конструкции, балки на вагончик, как вдруг что-то пошло не так.