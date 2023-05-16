Застрелившему человека на охоте свердловчанину вынесли приговор

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Фарида Темиргалиева приговорили к 1,5 года ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Такое наказание охотнику назначил Первоуральский городской суд. Правоохранителям удалось доказать, что трагедия по неосторожности произошла в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года.
Известно, что обвиняемый пошел в лес на охоту на кабанов. В прицеле он разглядел другого охотника, подумал, что это кабан, и выстрелил. Пуля попала в плечо. Мужчина скончался, а его тело нашли только спустя сутки.