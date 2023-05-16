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Застрелившему человека на охоте свердловчанину вынесли приговор

16 мая 2023, 09:49
Фото: 1MI
В Свердловской области охотнику, который застрелил в лесу человека вместо кабана, вынесли приговор.

Фарида Темиргалиева приговорили к 1,5 года ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Такое наказание охотнику назначил Первоуральский городской суд. Правоохранителям удалось доказать, что трагедия по неосторожности произошла в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года.

Известно, что обвиняемый пошел в лес на охоту на кабанов. В прицеле он разглядел другого охотника, подумал, что это кабан, и выстрелил. Пуля попала в плечо. Мужчина скончался, а его тело нашли только спустя сутки.

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#Елена Озерова#Приговор#Суд#Охотник#Кабан#Происшествия#Свердловская область
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