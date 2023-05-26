Из-за опрессовок в Екатеринбурге разнесло дом

Пресс-секретарь ЕТК отметила, что о случившемся им известно. В ночное время были проведены локальные опрессовки от насосной станции. Рабочие выезжали на место ЧП для решения проблемы. Там был составлен акт о нанесенном ущербе. Также сотрудники рассказали садоводам, каким образом можно обратиться в страховую фирму.