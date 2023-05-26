Из-за опрессовок в Екатеринбурге разнесло дом

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По словам хозяйки дома, они не живут там, но приезжают на выходные. О произошедшем ей сообщила председатель, пишет Е1.
Пресс-секретарь ЕТК отметила, что о случившемся им известно. В ночное время были проведены локальные опрессовки от насосной станции. Рабочие выезжали на место ЧП для решения проблемы. Там был составлен акт о нанесенном ущербе. Также сотрудники рассказали садоводам, каким образом можно обратиться в страховую фирму.
В компании отметили, что ущерб был нанесен незначительного размера. Если владельцы будут не против, специалисты компании сами проведут необходимый ремонт.