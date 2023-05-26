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Из-за опрессовок в Екатеринбурге разнесло дом

26 мая 2023, 07:26
Фото: Е1
В СНТ «Опора» в Екатеринбурге из-за опрессовок разнесло дом и участок. Это произошло в ночь с 24 на 25 мая. Поток воды ударил по постройкам и забору.

По словам хозяйки дома, они не живут там, но приезжают на выходные. О произошедшем ей сообщила председатель, пишет Е1.

Пресс-секретарь ЕТК отметила, что о случившемся им известно. В ночное время были проведены локальные опрессовки от насосной станции. Рабочие выезжали на место ЧП для решения проблемы. Там был составлен акт о нанесенном ущербе. Также сотрудники рассказали садоводам, каким образом можно обратиться в страховую фирму.

В компании отметили, что ущерб был нанесен незначительного размера. Если владельцы будут не против, специалисты компании сами проведут необходимый ремонт.

Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дом#Ремонт#Опрессовки#Стена#Происшествия
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