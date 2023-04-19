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Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа

19 апреля 2023, 15:48
Фото: 1MI
Испытания водоснабжения и отопления в Екатеринбурге будут проводиться с 16 мая по 11 августа 2023 года.

Во время тестирования трубопроводов, которые будут проводиться от насосных станций, ограничение водоснабжения не потребуется, сообщили в филиале организации «Т Плюс» Свердловской области.

Опрессовки в 2023 году будут проводиться в следующие даты: с 16 по 19 мая, с 6 по 9 июня, с 18 по 21 июля и с 8 по 11 августа.

Обработка воды на Среднеуральской государственной районной электростанции рабочие будут проводить с 17 по 30 августа 2023 года. При этом есть вероятность отключения горячего водоснабжения.

Напомним, 15 апреля 2023 года в Верхней Салде местным жителям отключили горячую и холодную воду в связи со случившейся аварией на трубопроводе ХВС.

Жители Верхней Салды остались без горячей и холодной воды на Пасху
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Опрессовки#Трубопровод#Водоснабжение#Общество#ЖКХ
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