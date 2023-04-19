Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Во время тестирования трубопроводов, которые будут проводиться от насосных станций, ограничение водоснабжения не потребуется, сообщили в филиале организации «Т Плюс» Свердловской области.
Опрессовки в 2023 году будут проводиться в следующие даты: с 16 по 19 мая, с 6 по 9 июня, с 18 по 21 июля и с 8 по 11 августа.
Обработка воды на Среднеуральской государственной районной электростанции рабочие будут проводить с 17 по 30 августа 2023 года. При этом есть вероятность отключения горячего водоснабжения.
Напомним, 15 апреля 2023 года в Верхней Салде местным жителям отключили горячую и холодную воду в связи со случившейся аварией на трубопроводе ХВС.