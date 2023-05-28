Ехавшая в Екатеринбург лисица умерла в багажнике

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Лиса ехала из питомника вместе с двумя своими сородичами. У всех была персональная переноска и документы о чипировании и прививках, а также миски для воды и еды, утверждает перевозчик.
Однако, по словам заводчиков, животные прибыли на место обезвоженными. Они же утверждают, что в последний раз лисицы пили воду еще до отправки, пишет Е1.
Отмечается, что водитель обещал покормить животных. Однако в результате до места назначения вовсе смогли доехать лишь две лисы, так как третья умерла.
На вопрос о том, что случилось, водитель ответил, что она была самая буйная и от него ничего не зависит.
Представитель питомника отметил, что в дороге лисиц никто не контролировал и они находились в духоте. Доехавшие два животных по прибытию еле дышали и целый час никак не могли напиться.
Перевозчик сказал, что готов понести ответственность, если его вину докажут, однако настаивает, что животных перевозили согласно всем нормам.