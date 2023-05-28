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Published Сегодня, 09:54

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Ехавшая в Екатеринбург лисица умерла в багажнике

28 мая 2023, 09:54
Фото: 1MI
От жажды и обезвоживания в багажнике умерла лисица, которая ехала из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

Лиса ехала из питомника вместе с двумя своими сородичами. У всех была персональная переноска и документы о чипировании и прививках, а также миски для воды и еды, утверждает перевозчик.

Однако, по словам заводчиков, животные прибыли на место обезвоженными. Они же утверждают, что в последний раз лисицы пили воду еще до отправки, пишет Е1.

Отмечается, что водитель обещал покормить животных. Однако в результате до места назначения вовсе смогли доехать лишь две лисы, так как третья умерла.

На вопрос о том, что случилось, водитель ответил, что она была самая буйная и от него ничего не зависит.

Представитель питомника отметил, что в дороге лисиц никто не контролировал и они находились в духоте. Доехавшие два животных по прибытию еле дышали и целый час никак не могли напиться.

Перевозчик сказал, что готов понести ответственность, если его вину докажут, однако настаивает, что животных перевозили согласно всем нормам.

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#Екатеринбург#Лисица#Лиса#Багажник#Перевозка#Происшествия#Елена Озерова
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