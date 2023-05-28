Мертвую мышь от Ozon получил житель Екатеринбурга вместо обуви

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Мужчина рассказал, что от коробок очень плохо пахло, поэтому семья сразу заподозрила что-то неладное. В результате девочка все же взяла две коробки для примерки обуви, а когда открыла, увидела труп мыши, пишет Е1.
Жалующийся отметил, что из «до сих пор трясет» после произошедшего. Он отметил, что дочке всего 2,6 года, поэтому она сильно перепугалась.
В результате они пожаловались в службу поддержки маркетплейса и отправили заявку на возврат товара. На что им ответили, что регулярно проводят обработку складов и следят за санитарией. Также они сказали, что такой случай единичный и впредь они будут к этому внимательнее.