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Мертвую мышь от Ozon получил житель Екатеринбурга вместо обуви

28 мая 2023, 09:07
Фото: 1MI
Ozon прислал жителю Екатеринбурга мертвую мышь вместо обуви для дочери, которую он заказал.

Мужчина рассказал, что от коробок очень плохо пахло, поэтому семья сразу заподозрила что-то неладное. В результате девочка все же взяла две коробки для примерки обуви, а когда открыла, увидела труп мыши, пишет Е1.

Жалующийся отметил, что из «до сих пор трясет» после произошедшего. Он отметил, что дочке всего 2,6 года, поэтому она сильно перепугалась.

В результате они пожаловались в службу поддержки маркетплейса и отправили заявку на возврат товара. На что им ответили, что регулярно проводят обработку складов и следят за санитарией. Также они сказали, что такой случай единичный и впредь они будут к этому внимательнее.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Маркетплейс#Оззон#Ертвая мышь#Обувь#Происшествия
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