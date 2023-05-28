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Выпавший из гнезда птенец вороны два дня просидел под деревом в Екатеринбурге

28 мая 2023, 07:04
Фото: 1MI
Птенца вороны, выпавшего из гнезда, посадили обратно спасатели из Екатеринбурга.

Они отметили, что ежегодно в этот период времени возрастает количество звонков от граждан с призывами оказать помощь птицам. Зачастую они встречают на земле птенцов-подростов ворон, сорок и дроздов. Еще не умеющие летать птицы, оказавшиеся вне гнезда, действительно находятся в опасности.

Фото: Зооспас в Екатеринбурге

На этот раз бегающий по земле птенец привлек к себе внимание общественности и ему помогли, сообщает «Зооспас в Екатеринбурге». Неравнодушные граждане сообщили, что птенец находится на земле уже второй день – он сидел под деревом, а взрослые вороны кружили поблизости.

Гнездо располагалось вполне доступно, на высоте около 10 метров на вершине спиленного тополя. Подъем по толстой старой части ствола был элементарным, - сказали спасатели.

Они прикрепились к дереву страховкой, встали на пенек старого ствола и подняли к себе с земли на веревке пакет, в котором сидел вороненок. А после они усадили птенца в гнездо.

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#Екатеринбург#Ворона#Птенец#Спасатели#Природа#Елена Озерова#Эксклюзив
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