Выпавший из гнезда птенец вороны два дня просидел под деревом в Екатеринбурге

На этот раз бегающий по земле птенец привлек к себе внимание общественности и ему помогли, сообщает «Зооспас в Екатеринбурге». Неравнодушные граждане сообщили, что птенец находится на земле уже второй день – он сидел под деревом, а взрослые вороны кружили поблизости.