TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Изображение материала

Кубок Харламова приедет в Нижний Тагил на три дня

30 мая 2023, 10:29
Фото: 1MI
Спортсмен из Нижнего Тагила, который обучался в спортшколе «Спутник», привез в город завоеванный им кубок Харламова.

Данная награда - главный трофей Молодежной хоккейной лиги. Его удостоился атлет Василий Атанасов, который участвовал в турнире в составе команды «Чайка»из Нижнего Новгорода.

В Нижнем Тагиле Кубок Харламова пробудет три дня – каждый раз встреча будет проходить с 17 до 18 часов. 7 июня награда будет показана в хоккейном клубе «Мечта», 8 июня – в ДК НТМК, а 9 июня – в Ледовом дворце.

На встречах будет присутствовать сам Василий Атанасов. Ему можно будет задать вопросы, а также сделать селфи со спортсменом или взять автограф.

Василий Атанасов родился в Нижнем Тагиле, а в 8 лет переехал в Санкт-Петербург, а затем и в Нижний Новгород. В сезоне 2022/2023 он получил первый трофей Молодежной хоккейной лиги.

Более 150 спортсменов будут бороться за «Кубок медной горы» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Трофей#Кубок#Хоккей#Кубок Харламова#Спорт
Подпишитесь
Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:13
Деревья упали на автомобили и провода из-за ураганного ветра 29 мая в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:54
Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
Вчера, 07:20
В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
Вчера, 10:50
Новые штрафы в России. Что можно, а что запретили
Вчера, 04:38
«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в Тагиле
Вчера, 11:58