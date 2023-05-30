Кубок Харламова приедет в Нижний Тагил на три дня

Данная награда - главный трофей Молодежной хоккейной лиги. Его удостоился атлет Василий Атанасов, который участвовал в турнире в составе команды «Чайка»из Нижнего Новгорода.



В Нижнем Тагиле Кубок Харламова пробудет три дня – каждый раз встреча будет проходить с 17 до 18 часов. 7 июня награда будет показана в хоккейном клубе «Мечта», 8 июня – в ДК НТМК, а 9 июня – в Ледовом дворце.



На встречах будет присутствовать сам Василий Атанасов. Ему можно будет задать вопросы, а также сделать селфи со спортсменом или взять автограф.



Василий Атанасов родился в Нижнем Тагиле, а в 8 лет переехал в Санкт-Петербург, а затем и в Нижний Новгород. В сезоне 2022/2023 он получил первый трофей Молодежной хоккейной лиги.