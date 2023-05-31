Облаву на 53-летнего мужчину устроили полицейские Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Такую находку полицейские сделали в ходе проведения рейда под названием «Арсенал». В общей сложности у тагильчанина изъяты 20 металлических клинков, обрезки металлических труб, металлические части ударно-спускового механизма, пружины, спилы трубок, рама от ружья ИЖ, светозвуковые патроны, гильзы, и ряд других деталей.
В результате в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконное хранение, изготовление и переделку оружия. В МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что теперь обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.
При этом, если гражданин самовольно сдает оружие и в его действиях нет иных преступлений, то оно освобождается от уголовное ответственности. Сдать их можно в ближайшее отделение полиции. За это также положено денежное вознаграждение.