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Облаву на 53-летнего мужчину устроили полицейские Нижнего Тагила

31 мая 2023, 11:24
Фото: 1MI

За хранение похожих на оружие предметов жителю Нижнего Тагила грозит до 8 лет

53-летнему жителю улицы Зари Нижнего Тагила грозит до 8 лет лишения свободы за хранение схожих с холодным и огнестрельным оружием предметов, их части и разного рода патроны.

Такую находку полицейские сделали в ходе проведения рейда под названием «Арсенал». В общей сложности у тагильчанина изъяты 20 металлических клинков, обрезки металлических труб, металлические части ударно-спускового механизма, пружины, спилы трубок, рама от ружья ИЖ, светозвуковые патроны, гильзы, и ряд других деталей.

В результате в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконное хранение, изготовление и переделку оружия. В МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что теперь обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

При этом, если гражданин самовольно сдает оружие и в его действиях нет иных преступлений, то оно освобождается от уголовное ответственности. Сдать их можно в ближайшее отделение полиции. За это также положено денежное вознаграждение.

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#Ирина Кирилова#Оружие#Задержание#Полиция#Криминал#Нижний Тагил
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