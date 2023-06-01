В Екатеринбурге «Мемориал*» оштрафован на 300 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Основанием для возбуждения административного дела стали две публикации, размещенные на сайте организации. Официальным представителем в суде выступил Алексей Мосин.
С решением суда он не согласен и намерен его обжаловать. Кроме того, Мосин утверждает, что руководителем сайта не является и доступа к нему не имеет, пишет «КП-Екатеринбург».
*организация внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Напомним, 19 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу о дискредитации ВС РФ в отношении бывшего мэра Евгения Ройзмана* (признан иноагентом). В общей сложности ему придется заплатить 260 тысяч рублей.