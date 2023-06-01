tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Изображение материала

В Екатеринбурге «Мемориал*» оштрафован на 300 тысяч за дискредитацию ВС РФ

1 июня 2023, 11:28
Фото: 1MI
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу о дискредитации ВС РФ, возбужденному в отношении «Мемориала*».

Основанием для возбуждения административного дела стали две публикации, размещенные на сайте организации. Официальным представителем в суде выступил Алексей Мосин.

С решением суда он не согласен и намерен его обжаловать. Кроме того, Мосин утверждает, что руководителем сайта не является и доступа к нему не имеет, пишет «КП-Екатеринбург».

*организация внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Напомним, 19 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу о дискредитации ВС РФ в отношении бывшего мэра Евгения Ройзмана* (признан иноагентом). В общей сложности ему придется заплатить 260 тысяч рублей.

260 тысяч штрафа заплатит экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* за дискредитацию ВС РФ
Узнать подробнее
#Штраф#Суд#Дискредитация ВС РФ#Общество#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним
31 мая 16:02
Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге
31 мая 16:55
Ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей
Сегодня, 08:53
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
30 мая 16:10
Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня
Сегодня, 09:48
Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев
Сегодня, 09:56