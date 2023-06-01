Вооруженный спецназ ворвался на склад на ЖБИ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
По данным источника издания, на ЖБИ проводил оперативную работу отдел по борьбе с экономическими преступления совместно с бойцами СОБР.
Операцией, утверждает источник, руководил начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица. Таким образом проводится борьба с нелегалами. Сейчас она стала более активной.
Также, по имеющимся данным, за последнее время это крупнейший склад, где хранилась запрещенная продукция.