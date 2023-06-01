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Вооруженный спецназ ворвался на склад на ЖБИ в Екатеринбурге

1 июня 2023, 10:10
Фото: 1MI

На ЖБИ в Екатеринбурге замечен штурмующий здание спецназ

Вооруженный спецназ, похожий на СПо словам одного из очевидцев, на местности было много людей в камуфляже и штатском. Они выбили железные двери, а затем зашли на склад, пишет Е1.ОБР, штурмующий здание, замечен на улице 40-летия Комсомола, 1д.

По данным источника издания, на ЖБИ проводил оперативную работу отдел по борьбе с экономическими преступления совместно с бойцами СОБР.

Операцией, утверждает источник, руководил начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица. Таким образом проводится борьба с нелегалами. Сейчас она стала более активной.

Также, по имеющимся данным, за последнее время это крупнейший склад, где хранилась запрещенная продукция.

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#Ирина Кирилова#Спецназ#Штурм#Полиция#Происшествия#Екатеринбург
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