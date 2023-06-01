Вооруженный спецназ ворвался на склад на ЖБИ в Екатеринбурге

На ЖБИ в Екатеринбурге замечен штурмующий здание спецназ

Вооруженный спецназ, похожий на СПо словам одного из очевидцев, на местности было много людей в камуфляже и штатском. Они выбили железные двери, а затем зашли на склад, пишет Е1.ОБР, штурмующий здание, замечен на улице 40-летия Комсомола, 1д.