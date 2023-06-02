Ветеран Великой Отечественной войны Николай Анисимов скончался в Нижнем Тагиле

Родился Николай Анисимов в многодетной семье в поселке Калиновка в Мордовии. Когда ему было чуть больше 18 лет он попал на войну. За все его заслуги он был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями и почетными грамотами Верховного главнокомандующего. Также у него есть медаль «За боевые заслуги». За время войны он был дважды ранен, контужен и получил инвалидность 2 группы.