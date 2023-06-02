Ветеран Великой Отечественной войны Николай Анисимов скончался в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
О произошедшем сообщили в Свердловской областной общественной организации ветеранов. Прощание с усопшим состоится 3 июня в 12:30 в малом зале «Реквиема» на Челюскинцев, 47.
Родился Николай Анисимов в многодетной семье в поселке Калиновка в Мордовии. Когда ему было чуть больше 18 лет он попал на войну. За все его заслуги он был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями и почетными грамотами Верховного главнокомандующего. Также у него есть медаль «За боевые заслуги». За время войны он был дважды ранен, контужен и получил инвалидность 2 группы.
Николай Анисимов встретил 1945 год в Берлине. Он расписался на стене поверженного рейхстага. После возвращения домой он продолжил службу в армии. Сначала он попал в Москву, а затем в Бакинский округ ПВО. В запас он уволился в звании полковника. После развала Советского союза Николай Анисимов перебрался в Нижний Тагил. Здесь у него жили две сестры и племянники, пишет «Тагильский рабочий».
В городе он вошел в состав совета ветеранов Ленинского района. В совете он возглавил секцию ветеранов войны. Николай Анисимов занимался патриотическим воспитанием молодежи, проводил встречи с детьми и рассказывал о подвигах советских солдат.