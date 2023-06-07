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Кубок Харламова впервые прибыл в Нижний Тагил

7 июня 2023, 11:35
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Кубок Харламова прибыл в Нижний Тагил. Это произошло впервые. Доставил трофей Василий Атанасов, который начинал свою карьеру в спорте с тагильского «Спутника».

Кубок будет находиться в Нижнем Тагиле два дня. 7 июня его можно увидеть на площадке, где расположен хоккейный клуб «Мечта», 8 июня — во Дворце культуры НТМК, а 9 июня — во Дворце ледового спорта. Все встречи запланированы на один час — с 17 до 18, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Кубок назван в честь советского хоккеиста Валерия Варламова. В общей сложности вес трофея составляет 23,5 килограмма. Открытая чаша выполнена из латуни. Венцом является фигура спортсмена из серебра и позолоты.

Кубок Харламова приедет в Нижний Тагил на три дня
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#Кубок#Хоккей#Мероприятие#Свободное время#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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