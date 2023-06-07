Кубок Харламова впервые прибыл в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Кубок будет находиться в Нижнем Тагиле два дня. 7 июня его можно увидеть на площадке, где расположен хоккейный клуб «Мечта», 8 июня — во Дворце культуры НТМК, а 9 июня — во Дворце ледового спорта. Все встречи запланированы на один час — с 17 до 18, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Кубок назван в честь советского хоккеиста Валерия Варламова. В общей сложности вес трофея составляет 23,5 килограмма. Открытая чаша выполнена из латуни. Венцом является фигура спортсмена из серебра и позолоты.