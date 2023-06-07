В мошенничестве обвиняется фирма по отлову собак в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Контракт был заключен с исполнителем в декабре 2022 года. В ходе проверки прокуратура установила, что БУ Свердловской области «Каменская ветстанция», в 2023 году на карантин были поставлены 24 собаки. При этом через 10 дней по истечению карантина в приюте были только 12 собак.
При этом центр «Дарби» к оплате предъявил администрации документы на 24 животных. При этом 12 из них фактически отсутствовали в приюте. Таким образом сумма заведомо неисполненных работ составила 54 тысячи рублей.
В связи с этим в полицию были направлены материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки. Следственный отдел Каменска-Уральского возбудил уголовное дело по статье за мошенничество