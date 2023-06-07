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В мошенничестве обвиняется фирма по отлову собак в Каменске-Уральском

7 июня 2023, 12:25
Фото: 1MI
Центр «Дарби» обвиняется в мошенничестве по госконтракту, связанному с отловом собак в Каменске-Уральском. Предполагается, что фирма получала средства за больше животных, чем содержала в приюте.

Контракт был заключен с исполнителем в декабре 2022 года. В ходе проверки прокуратура установила, что БУ Свердловской области «Каменская ветстанция», в 2023 году на карантин были поставлены 24 собаки. При этом через 10 дней по истечению карантина в приюте были только 12 собак.

При этом центр «Дарби» к оплате предъявил администрации документы на 24 животных. При этом 12 из них фактически отсутствовали в приюте. Таким образом сумма заведомо неисполненных работ составила 54 тысячи рублей.

В связи с этим в полицию были направлены материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки. Следственный отдел Каменска-Уральского возбудил уголовное дело по статье за мошенничество

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#Ирина Кирилова#Собаки#Отлов#Мошенничество#Прокуратура#Криминал#Каменск-Уральский
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