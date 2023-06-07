В мошенничестве обвиняется фирма по отлову собак в Каменске-Уральском

Контракт был заключен с исполнителем в декабре 2022 года. В ходе проверки прокуратура установила, что БУ Свердловской области «Каменская ветстанция», в 2023 году на карантин были поставлены 24 собаки. При этом через 10 дней по истечению карантина в приюте были только 12 собак.