Жители Нижнего Тагила могут стать лучшими гидами России

Победитель в каждой номинации получит 100 тысяч рублей, а в номинации для гидов до 18 лет — сертификат на аналогичную сумму для путешествия по стране. Обладатели 2 и 3 места получат памятные призы. Загрузить свой ролик можно на сайте конкурса.