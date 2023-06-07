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Жители Нижнего Тагила могут стать лучшими гидами России

7 июня 2023, 07:26
Фото: 1MI
В России начались поиски лучшего гида. Стать им могут в том числе жители Нижнего Тагила.

Конкурс объявило Русское географическое общество. В связи с этим они ищут творческих личностей, увлечены историей и жизнью своего региона, которые готовы рассказать о нем.

Это конкурс коротких видеоэкскурсий. Участвовать могут профессионалы и любители, а также как взрослые, так и дети от 12 лет.

Всего представлено пять номинаций, в каждой из которых и выберут победителя: «Гастрономия», «Музей», «Город», «Экотуризм» и «До 18 лет».

Победитель в каждой номинации получит 100 тысяч рублей, а в номинации для гидов до 18 лет — сертификат на аналогичную сумму для путешествия по стране. Обладатели 2 и 3 места получат памятные призы. Загрузить свой ролик можно на сайте конкурса.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Гид#Экскурсовод#Экскурсия#Конкурс#Общество#Елена Озерова
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