Жители Нижнего Тагила могут стать лучшими гидами России

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Конкурс объявило Русское географическое общество. В связи с этим они ищут творческих личностей, увлечены историей и жизнью своего региона, которые готовы рассказать о нем.
Это конкурс коротких видеоэкскурсий. Участвовать могут профессионалы и любители, а также как взрослые, так и дети от 12 лет.
Всего представлено пять номинаций, в каждой из которых и выберут победителя: «Гастрономия», «Музей», «Город», «Экотуризм» и «До 18 лет».
Победитель в каждой номинации получит 100 тысяч рублей, а в номинации для гидов до 18 лет — сертификат на аналогичную сумму для путешествия по стране. Обладатели 2 и 3 места получат памятные призы. Загрузить свой ролик можно на сайте конкурса.