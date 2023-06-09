8 мобильных телефонов пытались передать заключенному в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Незаконное действие было пресечено сотрудниками колонии 8 июня, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.
При вскрытии посылки, помимо вышеуказанных предметов, работники нашли еще и 25 USB-проводов, 3 переходника, 1 USB-флеш-накопитель, а также 20 гарнитур.
О том, что незаконная посылка придет в колонию, отдел безопасности узнал заранее. Посылку заключенному передал житель Горноуральского городского округа. Известно, что мужчина сидит по статье за наркотики.