tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Изображение материала

8 мобильных телефонов пытались передать заключенному в Нижнем Тагиле

9 июня 2023, 09:28
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле заключенному ИК-5 пытались передать 8 мобильных телефонов, 40 сим-карт и 17 зарядок для телефонов.

Незаконное действие было пресечено сотрудниками колонии 8 июня, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

При вскрытии посылки, помимо вышеуказанных предметов, работники нашли еще и 25 USB-проводов, 3 переходника, 1 USB-флеш-накопитель, а также 20 гарнитур.

О том, что незаконная посылка придет в колонию, отдел безопасности узнал заранее. Посылку заключенному передал житель Горноуральского городского округа. Известно, что мужчина сидит по статье за наркотики.

Пропитанные наркотиками открытки пытались передать в уральскую колонию
Узнать подробнее
Читайте также:
В тагильскую колонию пытались передать телефоны с помощью квадрокоптераВ Свердловской области в колонию пытались передать чай с наркотиками42 телефона и 75 сим-карт пытались передать в колонию в Новой Ляле
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Колония#Посылка#Отдел безопасности#Происшествия
Подпишитесь
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
Сегодня, 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
Сегодня, 10:36
Зона комфорта: детская поликлиника на ГГМ открылась после ремонта в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:04
Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки
Вчера, 13:04
Заморозки с минусовыми температурами ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:52
Способное вызвать поражение почек и печени мороженое найдено в Свердловской области
Вчера, 11:59