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Published Сегодня, 12:15

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Десятки мероприятий в честь Дня России состоятся в Екатеринбурге

11 июня 2023, 12:15
Фото: Парк Маяковского
В Екатеринбурге состоятся десятки праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России.

Все они состоятся в выходной день, 12 июня. И хоть салюта и приглашенных гостей не планируется, горожан порадуют другими мероприятиями.

К примеру, в городе состоится экскурсия «Полная версия: первые президентские выборы». Здесь расскажут о первых президентских выборах России, которые состоялись в 1991 году. Мероприятие начнется в 14:00 в «Ельцин центре».

В парке Маяковского пройдет целый ряд концертов, лекция и так далее. Все мероприятия начнутся с 12:00.

Праздничные площадки развернутся у зоны отдыха на Театральной площади, Центральной аллее, площади у памятника Маяковскому, а также на главной сцене.

Пройдет и лекторий «Еще цветочки» в беседке на Вкусной улице.

  • В 12:00 будет сказано вступительное слово про фестиваль «Ещё цветочки» и развитие общественных пространств;
  • В 12:30 пройдет лекция «Цветники для всех» — Евгения Бородулина;
  • В 13:00 состоится лекция «Будем сеять красоту»;
  • На 13:30 запланирована лекция «Зелёные самоцветы».

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий можно здесь.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Парк#Мерприятия#День России#Праздник#Общество
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