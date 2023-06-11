Десятки мероприятий в честь Дня России состоятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Все они состоятся в выходной день, 12 июня. И хоть салюта и приглашенных гостей не планируется, горожан порадуют другими мероприятиями.
К примеру, в городе состоится экскурсия «Полная версия: первые президентские выборы». Здесь расскажут о первых президентских выборах России, которые состоялись в 1991 году. Мероприятие начнется в 14:00 в «Ельцин центре».
В парке Маяковского пройдет целый ряд концертов, лекция и так далее. Все мероприятия начнутся с 12:00.
Праздничные площадки развернутся у зоны отдыха на Театральной площади, Центральной аллее, площади у памятника Маяковскому, а также на главной сцене.
Пройдет и лекторий «Еще цветочки» в беседке на Вкусной улице.
Ознакомиться с полным перечнем мероприятий можно здесь.