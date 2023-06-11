Взрыв прогремел во дворе многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Пожаловались на звуки жители дома №11 по улице Новгородцевой. По их словам, хлопок был слышен и жителем соседних многоэтажек, пишет Е1.
Позднее стало известно, что взорвалась «Газель». За время ее горения произошло около 10 взрывов, именно такое их число насчитали екатеринбуржцы.
Все те, кто не знал о воспламенении машины, успели сильно испугаться. По словам некоторых очевидцев событий, они только легли спать, как прогремели взрывы. Одна из жительниц выбежала на балкон, оттуда их было слышно еще отчетливее.
Далее, по ее словам, люди начали выбегать из всех соседних домов и кричать: «Горим». Екатеринбурженка вернулась в квартиру, разбудила дочь и они быстро выбежали на улицу.
После этого неравнодушные граждане стали отталкивать от «Газели» другие машины, чтобы пламя не перекинулось на них. Однако это все же произошло: пострадала Lada и постройка около дома. Далее приехали спасатели и все потушили.