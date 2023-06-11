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Взрыв прогремел во дворе многоэтажки в Екатеринбурге

11 июня 2023, 11:18
Фото: Е1
В одном из дворов Екатеринбурга был слышен взрыв. Это произошло в вечернее время 10 июня.

Пожаловались на звуки жители дома №11 по улице Новгородцевой. По их словам, хлопок был слышен и жителем соседних многоэтажек, пишет Е1.

Позднее стало известно, что взорвалась «Газель». За время ее горения произошло около 10 взрывов, именно такое их число насчитали екатеринбуржцы.

Все те, кто не знал о воспламенении машины, успели сильно испугаться. По словам некоторых очевидцев событий, они только легли спать, как прогремели взрывы. Одна из жительниц выбежала на балкон, оттуда их было слышно еще отчетливее.

Далее, по ее словам, люди начали выбегать из всех соседних домов и кричать: «Горим». Екатеринбурженка вернулась в квартиру, разбудила дочь и они быстро выбежали на улицу.

После этого неравнодушные граждане стали отталкивать от «Газели» другие машины, чтобы пламя не перекинулось на них. Однако это все же произошло: пострадала Lada и постройка около дома. Далее приехали спасатели и все потушили.

Звуки взрывов напугали жителей Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Взрыв#Двор#Хлопок#Соседи#Машина#Пожар#Происшествия
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