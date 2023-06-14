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Экс-бойца ММА за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге отправили в СИЗО

14 июня 2023, 11:33
Фото: 1MI
Бывшего бойца ММА Сухроба Давлатова Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО. Причиной ареста стало участие Давлатова в драке на Юго-Западе города, в которой погибли два человека.

На суде Сухроб признался, что был участником драки. Следователи полагают, что именно он и еще один участник потасовки наносили удары ножом. Суду молодого человека представили как Илеса Бабиева. Пять лет назад он сменил имя и фамилию, когда его выдворяли из России, пишет 66.ру.

По словам Давлатова, он не пытался скрыться, а поехал к семье домой. Он также утверждает, что если бы ударил кого-то ножом, то почувствовал бы это.

Обвинение запросило арест на два месяца, а адвокат попросил избрать иную меру пресечения. Однако суд решил отправить Давлатова в СИЗО до 11 августа.

Напомним, драка на улице Академика Бардина в Екатеринбурге случилась утром 12 июня. В результате погибли двое человек. Еще трое обратились к медикам за помощью. СК возбудил уголовное дело по статье за убийство двух человек.

Боец ММА задержан в Челябинске за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Суд#Сизо#Арест#Криминал#Екатеринбург
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