Экс-бойца ММА за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
На суде Сухроб признался, что был участником драки. Следователи полагают, что именно он и еще один участник потасовки наносили удары ножом. Суду молодого человека представили как Илеса Бабиева. Пять лет назад он сменил имя и фамилию, когда его выдворяли из России, пишет 66.ру.
По словам Давлатова, он не пытался скрыться, а поехал к семье домой. Он также утверждает, что если бы ударил кого-то ножом, то почувствовал бы это.
Обвинение запросило арест на два месяца, а адвокат попросил избрать иную меру пресечения. Однако суд решил отправить Давлатова в СИЗО до 11 августа.
Напомним, драка на улице Академика Бардина в Екатеринбурге случилась утром 12 июня. В результате погибли двое человек. Еще трое обратились к медикам за помощью. СК возбудил уголовное дело по статье за убийство двух человек.