Боец ММА задержан в Челябинске за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге

Ранее руководитель организации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев также утверждал, что Давлатов был задержан. По его словам, полиция пришла к бойцу через несколько часов после инцидента. После гибели мужчин Следственный комитет возбудил уголовное дело.