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Боец ММА задержан в Челябинске за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге

14 июня 2023, 04:56
Фото: 1MI
27-летний боец ММА Сухроб Давлатов задержан в Челябинске. Причиной стало то, что он участвовал в смертельной драке на Юго-Западе Екатеринбурга. В результате двое человек погибли.

Мужчина уехал из Екатеринбурга и пытался скрыться в Челябинске. Задержание проводили полицейские из Свердловской области, пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, драка случилась 6 июня на улице Академика Бардина в Екатеринбурге. Участвовали в конфликте граждане Таджикистана. Поводом для разборок стали деньги. В ходе конфликта зарезали двух человек.

Ранее руководитель организации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев также утверждал, что Давлатов был задержан. По его словам, полиция пришла к бойцу через несколько часов после инцидента. После гибели мужчин Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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#Ирина Кирилова#Задержание#ММА#Драка#Смерть#Криминал#Екатеринбург
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