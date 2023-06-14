Боец ММА задержан в Челябинске за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Мужчина уехал из Екатеринбурга и пытался скрыться в Челябинске. Задержание проводили полицейские из Свердловской области, пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, драка случилась 6 июня на улице Академика Бардина в Екатеринбурге. Участвовали в конфликте граждане Таджикистана. Поводом для разборок стали деньги. В ходе конфликта зарезали двух человек.
Ранее руководитель организации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев также утверждал, что Давлатов был задержан. По его словам, полиция пришла к бойцу через несколько часов после инцидента. После гибели мужчин Следственный комитет возбудил уголовное дело.