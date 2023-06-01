Массовую драку устроили на Сортировке жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Причина конфликта неизвестна, сообщается в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в ОВД по данному факту сообщений не поступало. Однако участники конфликта имеют право обратиться в полицию, пишет Ура.ру.
Напомним, 25 мая водитель автобуса и пожилой таксист устроили в Екатеринбурге драку посреди дороги. Причиной конфликта стало короткое расстояние между автомобилями. Никто из участников ссоры в полицию не обращался.