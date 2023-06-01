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Массовую драку устроили на Сортировке жители Екатеринбурга

1 июня 2023, 08:24
Фото: 1MI
В ночь на 1 июня 2023 года на Сортировке в Екатеринбурге пятеро мужчин устроили потасовку. По словам очевидцы, в конфликте участвовали четверо уроженцев Таджикистана и один местный житель.

Причина конфликта неизвестна, сообщается в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в ОВД по данному факту сообщений не поступало. Однако участники конфликта имеют право обратиться в полицию, пишет Ура.ру.

Напомним, 25 мая водитель автобуса и пожилой таксист устроили в Екатеринбурге драку посреди дороги. Причиной конфликта стало короткое расстояние между автомобилями. Никто из участников ссоры в полицию не обращался.

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