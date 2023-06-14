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Мужчине стало плохо в очереди за пенсией в Нижнем Тагиле

14 июня 2023, 08:58
Фото: 1MI
Мужчине в Нижнем Тагиле стало плохо во время ожидания пенсии. Инцидент 13 июня случился на улице Первомайской около центрального отделения «Почты России».

По словам очевидицы произошедшего, мужчина во время ожидания неожиданно почувствовал себя плохо. Он упал и ударился головой об асфальт. Люди, находившиеся рядом, сразу вызвали скорую помощь. Медики в результате забрали мужчину в больницу, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, с 1 мая 2023 года доставка пенсий была отдана под ведение «Почты России». При этом переход на новый способ осуществляется в беззаявительном порядке. 5 июня пенсионеры также жаловались на то, что им пришлось несколько часов провести на солнце, чтобы получить деньги.

Люди возмущены очередями, а также отмечали, что в мае наблюдалась та же самая ситуация.

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#Ирина Кирилова#Пенсия#Пострадавшие#Врачи#Нижний Тагил#Происшествия
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