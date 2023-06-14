Мужчине стало плохо в очереди за пенсией в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
По словам очевидицы произошедшего, мужчина во время ожидания неожиданно почувствовал себя плохо. Он упал и ударился головой об асфальт. Люди, находившиеся рядом, сразу вызвали скорую помощь. Медики в результате забрали мужчину в больницу, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, с 1 мая 2023 года доставка пенсий была отдана под ведение «Почты России». При этом переход на новый способ осуществляется в беззаявительном порядке. 5 июня пенсионеры также жаловались на то, что им пришлось несколько часов провести на солнце, чтобы получить деньги.
Люди возмущены очередями, а также отмечали, что в мае наблюдалась та же самая ситуация.