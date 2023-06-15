Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
С 18 июня, по его словам, дневная температура не превысит 12-17 градусов тепла. При этом ночью будет холодать до 1-6 градусов.
Днем 15 июня в регионе, по данным Пулина, ожидается потепление до 21-26 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 8-13 градусов. В Екатеринбурге также прогнозируется небольшой дождь.
Напомним, ранее в Свердловской области прогнозировались ночные заморозки. В течение нескольких дней фиксировались минусовые температуры.