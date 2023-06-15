tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Изображение материала

Осеннюю погоду в середине июня спрогнозировали в Свердловской области

15 июня 2023, 05:17
Фото: 1MI

Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Свердловской области

Погода в предстоящие дни будет похожа на начало сентября, а не на середину июня. К такому выводу пришел метеоролог Алексей Пулин.

С 18 июня, по его словам, дневная температура не превысит 12-17 градусов тепла. При этом ночью будет холодать до 1-6 градусов.

Днем 15 июня в регионе, по данным Пулина, ожидается потепление до 21-26 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 8-13 градусов. В Екатеринбурге также прогнозируется небольшой дождь.

Напомним, ранее в Свердловской области прогнозировались ночные заморозки. В течение нескольких дней фиксировались минусовые температуры.

Жара и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Погода#Тепло#Дождь#Природа#Свердловская область
Подпишитесь
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Сегодня, 05:24
Как изменится площадь перед Машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле в 2024 году
Вчера, 14:26
Житель Нижнего Тагила получил срок за подделку документов
Сегодня, 06:49
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
Сегодня, 05:25
Реконструкция парка за 17 млн рублей началась в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Вчера, 12:10
Снова пожары: противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области
Вчера, 11:49