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Профсоюз «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде устроил конфликт с руководством из-за зарплат

15 июня 2023, 11:52
Фото: Midjourney
Профсоюз «ВСМПО-Ависма» решил обратиться к руководству предприятия с письмом. Под ним уже начался сбор подписей сотрудников. Причиной стало то, что профсоюз недоволен новой системой оплаты труда.

Профсоюз заявляет, что топ-менеджмент нарушает соглашения, которые были установлены ранее. Конфликт длится еще с января 2023 года. Тогда председателю профсоюза Зульфару Файзуллину было предоставлено на подпись новое соглашение о системе оплаты труда.

Однако в согласовании документа он отказал. Причиной, по словам самого Файзиуллина, стало то, что руководством было предложено убрать доплату за стаж и сократить надбавки за ночные смены в два раза с 40 до 20%. Также в профсоюзе указывают, что в новом соглашении не предусмотрена индексация зарплат на уровне инфляции.

В письме также заявляется, что по причине такой кадровой политики высококвалифицированный персонал массово увольняется.

Напомним, ранее шахтеры на «Мариинских приисках» в Свердловской области устроили забастовку. Несколько рабочих отказались подниматься на поверхность после завершения рабочей смены. Они высказались против консервации подземного способа добычи ископаемых. В результате конфликт разрешился.

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#Ирина Кирилова#ВСМПО-АВИСМА#Зарплата#Рабочие#Экономика#Верхняя Салда
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