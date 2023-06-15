Профсоюз «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде устроил конфликт с руководством из-за зарплат

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Профсоюз заявляет, что топ-менеджмент нарушает соглашения, которые были установлены ранее. Конфликт длится еще с января 2023 года. Тогда председателю профсоюза Зульфару Файзуллину было предоставлено на подпись новое соглашение о системе оплаты труда.
Однако в согласовании документа он отказал. Причиной, по словам самого Файзиуллина, стало то, что руководством было предложено убрать доплату за стаж и сократить надбавки за ночные смены в два раза с 40 до 20%. Также в профсоюзе указывают, что в новом соглашении не предусмотрена индексация зарплат на уровне инфляции.
В письме также заявляется, что по причине такой кадровой политики высококвалифицированный персонал массово увольняется.
Напомним, ранее шахтеры на «Мариинских приисках» в Свердловской области устроили забастовку. Несколько рабочих отказались подниматься на поверхность после завершения рабочей смены. Они высказались против консервации подземного способа добычи ископаемых. В результате конфликт разрешился.