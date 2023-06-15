Профсоюз «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде устроил конфликт с руководством из-за зарплат

Однако в согласовании документа он отказал. Причиной, по словам самого Файзиуллина, стало то, что руководством было предложено убрать доплату за стаж и сократить надбавки за ночные смены в два раза с 40 до 20%. Также в профсоюзе указывают, что в новом соглашении не предусмотрена индексация зарплат на уровне инфляции.