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На Николая Коляду составили протокол за нарушение антитеррористической безопасности

16 июня 2023, 06:20
Фото: Николай Коляда

Силовики внезапно нагрянули в «Коляда-Театр» в Екатеринбурге

Силовики пришли в «Коляда-Театр» в Екатеринбурге. Причиной стала проверка соблюдения законов об антитеррористической безопасности. На руководителя театра Николая Коляду был составлен протокол за нарушения.

Поводом для прихода правоохранителей стала тайная проверка. В буфете театра был оставлен пакет. Сотрудники оставили его без внимания, а потому в театр пришли силовики, рассказал Николай Коляда на своей странице Вконтакте.

По его словам, на него был составлен протокол из-за отсутствия книги про терроризм с подписью всех работников и информирования о том, что делать при нахождении подозрительных предметов. Кроме того, в театре отсутствуют охрана и металлоискатель.

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#Ирина Кирилова
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