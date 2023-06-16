На Николая Коляду составили протокол за нарушение антитеррористической безопасности

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Поводом для прихода правоохранителей стала тайная проверка. В буфете театра был оставлен пакет. Сотрудники оставили его без внимания, а потому в театр пришли силовики, рассказал Николай Коляда на своей странице Вконтакте.
По его словам, на него был составлен протокол из-за отсутствия книги про терроризм с подписью всех работников и информирования о том, что делать при нахождении подозрительных предметов. Кроме того, в театре отсутствуют охрана и металлоискатель.