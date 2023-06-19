Абрамович отказался подписать договор о передаче Украине денег от продажи «Челси»

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Выручка с продажи составила 2,3 млрд фунтов, сообщает Daily Mail. Олигарх пожелал, чтобы средства получили в и России, и в Украине.
При этом Еврокомиссия и Великобритания не пойдут на этот шаг, пока действуют санкции против РФ. Фонд помощи Украине, который не получил деньги, призывает министров выступить с осуждением ЕС.
Проблема продолжается уже 13 месяцев. Консультации по этому вопросу проводились с Европейской комиссией, а также с властями Португалии (Абрамович является гражданином этой страны).
Известно, что ни руководство клуба «Челси», ни сам Абрамович, не могут воспользоваться этими деньгами. Решение вопроса запланировано на ближайшее время.