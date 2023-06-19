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Абрамович отказался подписать договор о передаче Украине денег от продажи «Челси»

19 июня 2023, 10:40
Фото: 1MI
Роман Абрамович, российский миллиардер, отказался подписать договор о передаче Украине денег от продажи спортклуба «Челси».

Выручка с продажи составила 2,3 млрд фунтов, сообщает Daily Mail. Олигарх пожелал, чтобы средства получили в и России, и в Украине.

При этом Еврокомиссия и Великобритания не пойдут на этот шаг, пока действуют санкции против РФ. Фонд помощи Украине, который не получил деньги, призывает министров выступить с осуждением ЕС.

Проблема продолжается уже 13 месяцев. Консультации по этому вопросу проводились с Европейской комиссией, а также с властями Португалии (Абрамович является гражданином этой страны).

Известно, что ни руководство клуба «Челси», ни сам Абрамович, не могут воспользоваться этими деньгами. Решение вопроса запланировано на ближайшее время.

Деньги владельца ЕВРАЗа Романа Абрамовича от продажи «Челси» могут уйти в Украину
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#Елена Озерова#Спортклуб#Челси#Украина#Деньги#Экономика#Роман Абрамович
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