Возбудитель холеры был обнаружен в зоне разрушения Каховского водохранилища

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Холера представляет собой острую диарейную инфекцию, которая возникает при попадании бактерии Vibrio cholerae в организм. Она проникает через зараженную воду или пищу. Первые симптомы могут проявиться от 12 часов до 5 дней. При отсутствии лечения возможен летальный исход.
По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна, настоящий холерный возбудитель в зоне Каховского водохранилища не обнаружен.
Там есть холероподобные возбудители, а они, большей частью, не патогенные или очень низко патогенные и холеры они не вызовут. Но это показатель эпидемиологического неблагополучия, потому что появление таких разных микроорганизмов — показатель загрязнения, — отметил Альтштейн.
По его словам, нужно принимать меры по очистке водоемов. Этим должна заниматься СЭС. А населению нужно соблюдать правила безопасности — чаще мыть руки, кипятить воду, питаться вареными продуктами и пить кипяченую воду.
Холера, по словам Альтштейна, появляется там, где водопровод и канализация разрушаются, а доступа к чистой воде нет. Это сейчас наблюдается в зоне разрушения водохранилища.
При этом ни Россия, ни Украина не могут осуществлять нужный эпиднадзор, особенно в районе боевых действий. Также не получается наладить водоснабжение.
Вирусолог считает, что опасности возникновения эпидемии нет, но есть вероятность нарушения санитарно-эпидемиологического состояния. Это может привести к заболевания ЖКХ — дизентерии, брюшному тифу.