Возбудитель холеры был обнаружен в зоне разрушения Каховского водохранилища

Холера представляет собой острую диарейную инфекцию, которая возникает при попадании бактерии Vibrio cholerae в организм. Она проникает через зараженную воду или пищу. Первые симптомы могут проявиться от 12 часов до 5 дней. При отсутствии лечения возможен летальный исход.