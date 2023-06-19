tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Изображение материала

Возбудитель холеры был обнаружен в зоне разрушения Каховского водохранилища

19 июня 2023, 11:24
Фото: 1MI
В зоне разрушения Каховского водохранилища в Николаевской области найден возбудитель холеры. Пока нет данных о том, какой конкретно вибрион или штамм обнаружен.

Холера представляет собой острую диарейную инфекцию, которая возникает при попадании бактерии Vibrio cholerae в организм. Она проникает через зараженную воду или пищу. Первые симптомы могут проявиться от 12 часов до 5 дней. При отсутствии лечения возможен летальный исход.

По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна, настоящий холерный возбудитель в зоне Каховского водохранилища не обнаружен.

Там есть холероподобные возбудители, а они, большей частью, не патогенные или очень низко патогенные и холеры они не вызовут. Но это показатель эпидемиологического неблагополучия, потому что появление таких разных микроорганизмов — показатель загрязнения, — отметил Альтштейн.

По его словам, нужно принимать меры по очистке водоемов. Этим должна заниматься СЭС. А населению нужно соблюдать правила безопасности — чаще мыть руки, кипятить воду, питаться вареными продуктами и пить кипяченую воду.

Холера, по словам Альтштейна, появляется там, где водопровод и канализация разрушаются, а доступа к чистой воде нет. Это сейчас наблюдается в зоне разрушения водохранилища.

При этом ни Россия, ни Украина не могут осуществлять нужный эпиднадзор, особенно в районе боевых действий. Также не получается наладить водоснабжение.

Вирусолог считает, что опасности возникновения эпидемии нет, но есть вероятность нарушения санитарно-эпидемиологического состояния. Это может привести к заболевания ЖКХ — дизентерии, брюшному тифу.

Сообщения о холере в воде начали получать жители Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Вода#Холера#Инфекция#Здоровье
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Сегодня, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Сегодня, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Сегодня, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Сегодня, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25