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Из СИЗО Екатеринбурга освободили подозреваемого в оправдании терроризма

20 июня 2023, 10:06
Фото: 1MI

Из СИЗО Екатеринбурга освободили пиарщика Ширшикова

В Екатеринбурге из СИЗО выпустили пиарщика Ярослава Ширшикова, которого ранее заподозрили в оправдании терроризма.

Как рассказал сам Ширшиков, следователь решил не обращаться в суд продления меры пресечения и отпустил его, пи этом дав подписку о невыезде, пишут «Вечерние ведомости».

Задержан Ярослав был 18 апреля представителями ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма).

На следующий день он был отправлен в СИЗО на срок два месяца. Причиной послужило высказанное в соцсетях мнение Ярослава об убийстве военкора Владлена Татарского.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Терроризм#Сизо#Освобожение#Общество
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