Из СИЗО Екатеринбурга освободили подозреваемого в оправдании терроризма

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как рассказал сам Ширшиков, следователь решил не обращаться в суд продления меры пресечения и отпустил его, пи этом дав подписку о невыезде, пишут «Вечерние ведомости».
Задержан Ярослав был 18 апреля представителями ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма).
На следующий день он был отправлен в СИЗО на срок два месяца. Причиной послужило высказанное в соцсетях мнение Ярослава об убийстве военкора Владлена Татарского.