Сирены завоют в Нижнем Тагиле 22 июня в День памяти и скорби

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Указ о проведении в регионе 22 июня Минуты памяти издал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2020 году. С этого времени в этот день в 14.15 во всех муниципалитетах, в том числе и в Нижнем Тагиле, включаются сирены.
Тагильчан просят соблюдать спокойствие, а также почтить в это время память Героев Великой Отечественной войны минутой молчания.
Напомним, 22 июня Нижний Тагил присоединится к всероссийской акции Минуты молчания. В 12.15 по московскому времени по всей стране прекратится вещание телевизионных и радиоэфиров.