Сирены завоют в Нижнем Тагиле 22 июня в День памяти и скорби

Указ о проведении в регионе 22 июня Минуты памяти издал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2020 году. С этого времени в этот день в 14.15 во всех муниципалитетах, в том числе и в Нижнем Тагиле, включаются сирены.