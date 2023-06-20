tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Изображение материала

Сирены завоют в Нижнем Тагиле 22 июня в День памяти и скорби

20 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI
22 июня в 14.15 в Нижнем Тагиле на одну минуту будут включены сирены. Это связано с Днем памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Указ о проведении в регионе 22 июня Минуты памяти издал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2020 году. С этого времени в этот день в 14.15 во всех муниципалитетах, в том числе и в Нижнем Тагиле, включаются сирены.

Тагильчан просят соблюдать спокойствие, а также почтить в это время память Героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Напомним, 22 июня Нижний Тагил присоединится к всероссийской акции Минуты молчания. В 12.15 по московскому времени по всей стране прекратится вещание телевизионных и радиоэфиров.

22 июня Нижний Тагил присоединится ко Всероссийской минуте молчания
Узнать подробнее
Читайте также:
Сирены включат в Нижнем Тагиле в День памяти и скорбиГосдума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской минуте молчания
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Сирены#Великая отечественная война#Минута молчания#Память#Общество
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Вчера, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Вчера, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году
Вчера, 10:40
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
Вчера, 10:47
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25