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Волну эвакуаций припаркованного на тротуарах транспорта анонсировал мэр Екатеринбурга

20 июня 2023, 10:38
Фото: 1MI

Квартальные в Екатеринбурге смогут штрафовать за парковку на газонах и тротуарах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в городе ожидается волна эвакуаций автомобилей, припаркованных на газонах и тротуарах. Для этого планируется расширить полномочия квартальных. Так, с третьего квартала они станут штрафовать граждан за парковку на тротуарах.

По словам мэра, это называется муниципальным контролем в сфере благоустройства. На данный момент работа с документами уже приближается к окончанию, сообщил Орлов на заседании гордумы.

Для меня это тоже огромная головная боль, как для любого жителя, чтобы машины где попало не ставили. У нас в ближайшее время возобновится массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей, потому что Региональной энергетической комиссией (РЭК) утвержден новый тариф, — заявил Алексей Орлов.

Замглавы администрации Алексей Бубнов уточнил, что изменения начнут действовать с третьего квартала 2023 года. На данный момент составить протокол за парковку на тротуаре могут только в ГИБДД.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Автомобили#Водители#Парковка#Эвакуация#Екатеринбург#Алексей Орлов
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