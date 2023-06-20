Волну эвакуаций припаркованного на тротуарах транспорта анонсировал мэр Екатеринбурга

Квартальные в Екатеринбурге смогут штрафовать за парковку на газонах и тротуарах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в городе ожидается волна эвакуаций автомобилей, припаркованных на газонах и тротуарах. Для этого планируется расширить полномочия квартальных. Так, с третьего квартала они станут штрафовать граждан за парковку на тротуарах.