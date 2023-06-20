Волну эвакуаций припаркованного на тротуарах транспорта анонсировал мэр Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По словам мэра, это называется муниципальным контролем в сфере благоустройства. На данный момент работа с документами уже приближается к окончанию, сообщил Орлов на заседании гордумы.
Для меня это тоже огромная головная боль, как для любого жителя, чтобы машины где попало не ставили. У нас в ближайшее время возобновится массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей, потому что Региональной энергетической комиссией (РЭК) утвержден новый тариф, — заявил Алексей Орлов.
Замглавы администрации Алексей Бубнов уточнил, что изменения начнут действовать с третьего квартала 2023 года. На данный момент составить протокол за парковку на тротуаре могут только в ГИБДД.