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Крупный тепличный комплекс появится в Свердловской области

22 июня 2023, 13:52
Фото: 1MI
Тепличный комплекс за 20 миллиардов рублей построят в Свердловской области.

Под его строительство будет выделено 100 гектаров площади, сообщает департамент информационной политики региона.

Сами теплицы разместятся на площади 40 гектаров. Подрядчиком выступит холдинг «ЭКО-культура». Благодаря проекту, овощи будут выращиваться для всего региона. Также их поставка будет организована в Сибирь.

К настоящему моменту составлен список площадок для размещения комплекса. Также ведутся переговоры с муниципалитетами.

Отмечается, что еще годом ранее на поддержку агропромышленного комплекса Свердловской области выдали порядка 4,5 миллиарда рублей.

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#Свердловская область#Теплица#Овощи#Тепличный комплекс#Экономика#Елена Озерова
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