Крупный тепличный комплекс появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Под его строительство будет выделено 100 гектаров площади, сообщает департамент информационной политики региона.
Сами теплицы разместятся на площади 40 гектаров. Подрядчиком выступит холдинг «ЭКО-культура». Благодаря проекту, овощи будут выращиваться для всего региона. Также их поставка будет организована в Сибирь.
К настоящему моменту составлен список площадок для размещения комплекса. Также ведутся переговоры с муниципалитетами.
Отмечается, что еще годом ранее на поддержку агропромышленного комплекса Свердловской области выдали порядка 4,5 миллиарда рублей.