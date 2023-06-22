«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Город ежегодно участвует в федеральной акции. В ней принимали участие волонтеры, участники молодежных патриотических объединений, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Также в акции участвовали активисты Центра детских инициатив школы №32. После того, как на городской набережной зажглись надпись «Нижний Тагил помнит», а также изображение вечного огня, собравшиеся почтили погибших минутой молчания.
Также мероприятие проходило в Екатеринбурге. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек. Они зажгли свечи в память о героях, сообщили в Департаменте информполитики. Свердловчане выстроились в слово «Помним» и зажгли свечи в руках. Кроме того, на фасаде «Екатеринбург Арены» зажглась виртуальная свеча.
Напомним, 22 июня в День памяти и скорби в Нижнем Тагиле завоют сирены. Это произойдет в 14:15 по местному времени.