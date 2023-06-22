«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей

Также мероприятие проходило в Екатеринбурге. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек. Они зажгли свечи в память о героях, сообщили в Департаменте информполитики. Свердловчане выстроились в слово «Помним» и зажгли свечи в руках. Кроме того, на фасаде «Екатеринбург Арены» зажглась виртуальная свеча.