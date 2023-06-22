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«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей

22 июня 2023, 03:43

Тысячи свечей в честь Дня памяти и скорби зажглись в Нижнем Тагиле

Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в Нижнем Тагиле зажглись тысячи свечей. Из них горожане сложили «Огненную картину войны».

Город ежегодно участвует в федеральной акции. В ней принимали участие волонтеры, участники молодежных патриотических объединений, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Также в акции участвовали активисты Центра детских инициатив школы №32. После того, как на городской набережной зажглись надпись «Нижний Тагил помнит», а также изображение вечного огня, собравшиеся почтили погибших минутой молчания.

Фото: Музей памяти воинов Нижнего Тагила

Также мероприятие проходило в Екатеринбурге. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек. Они зажгли свечи в память о героях, сообщили в Департаменте информполитики. Свердловчане выстроились в слово «Помним» и зажгли свечи в руках. Кроме того, на фасаде «Екатеринбург Арены» зажглась виртуальная свеча.

Фото: Департамент информполитики

Напомним, 22 июня в День памяти и скорби в Нижнем Тагиле завоют сирены. Это произойдет в 14:15 по местному времени.

Сирены завоют в Нижнем Тагиле 22 июня в День памяти и скорби
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#Ирина Кирилова#Свечи#Акция#Память#День памяти и скорби#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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