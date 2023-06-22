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Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле

22 июня 2023, 08:33
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле в День памяти и скорби на мемориале Воинской Славы на центральном кладбище «Рогожино» прошло траурное шествие. Мероприятие состоялось утром 22 июня.

Таким образом в городе почтили память героев Великой Отечественной войны. Присутствовали в том числе мэр города Владислав Пинаев, депутаты гордумы, ветераны, кадеты и делегации коллективов предприятий.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Сперва присутствующие послушали радиообращение Юрия Левитана от 22 июня 1941 года об объявлении войны. Далее Владислав Пинаев отметил, что этот день с болью отзывается в сердце каждого россиянина.

Он напомнил, что в войне погибли более 27 миллионов солдат, офицеров и мирных жителей и что их подвиг не забыт.

Мы будем помнить тех, кто погиб, хранить в памяти имена и дела наших земляков, всех, кто внес свой вклад в дело великой Победы, — сказал Владислав Пинаев.

Заместитель председателя гордумы Алексей Балыбердин добавил, что страну много раз проверяли на прочность, но никому не удалось ее сломить.

О судьбе одного из 25 тысяч тагильчан, погибших на войне, рассказала заместитель руководителя по общественным проектам филиала госфонда «Защитники Отечества по Свердловской области» Александра Вилисова.

Она отметила, что, в частности, была восстановлена биография солдата Мезецкова Павла Ивановича. Удалось узнать, что старший сержант встретил войну командиром 29-го дорожно-эксплуатационного батальона Приморской армии. Он участвовал в обороне Севастополя. А погиб он в 1942 году в районе хутора Делагарди.

В конце мероприятия все присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили красные гвоздики к мемориалу.

Сирены завоют в Нижнем Тагиле 22 июня в День памяти и скорби
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#Нижний Тагил#Траурное шествие#Война#Великая отечественная война#Мемориал#День памяти и скорби#Общество#Эксклюзив
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