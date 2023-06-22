Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле

Она отметила, что, в частности, была восстановлена биография солдата Мезецкова Павла Ивановича. Удалось узнать, что старший сержант встретил войну командиром 29-го дорожно-эксплуатационного батальона Приморской армии. Он участвовал в обороне Севастополя. А погиб он в 1942 году в районе хутора Делагарди.