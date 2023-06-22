Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Таким образом в городе почтили память героев Великой Отечественной войны. Присутствовали в том числе мэр города Владислав Пинаев, депутаты гордумы, ветераны, кадеты и делегации коллективов предприятий.
Сперва присутствующие послушали радиообращение Юрия Левитана от 22 июня 1941 года об объявлении войны. Далее Владислав Пинаев отметил, что этот день с болью отзывается в сердце каждого россиянина.
Он напомнил, что в войне погибли более 27 миллионов солдат, офицеров и мирных жителей и что их подвиг не забыт.
Мы будем помнить тех, кто погиб, хранить в памяти имена и дела наших земляков, всех, кто внес свой вклад в дело великой Победы, — сказал Владислав Пинаев.
Заместитель председателя гордумы Алексей Балыбердин добавил, что страну много раз проверяли на прочность, но никому не удалось ее сломить.
О судьбе одного из 25 тысяч тагильчан, погибших на войне, рассказала заместитель руководителя по общественным проектам филиала госфонда «Защитники Отечества по Свердловской области» Александра Вилисова.
Она отметила, что, в частности, была восстановлена биография солдата Мезецкова Павла Ивановича. Удалось узнать, что старший сержант встретил войну командиром 29-го дорожно-эксплуатационного батальона Приморской армии. Он участвовал в обороне Севастополя. А погиб он в 1942 году в районе хутора Делагарди.
В конце мероприятия все присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили красные гвоздики к мемориалу.