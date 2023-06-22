Запрет на отключение воды на более чем 2 недели предложили ввести в России

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Речь идет об отключениях водоснабжения в рамках профилактических работ. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на проект документа ведомства.
В ведомстве отметили, что два года назад утратил силу СанПиН, устанавливающий требование о том, что срок отключения воды не должен превышать 14 суток. А обращений по этому вопросу в Роспотребнадзор поступает много, добавили специалисты.
Поэтому они решили предложить ввести именно запрет на более длительные отключения. Прошлый СанПиН носил рекомендательный характер и соблюдался не всегда. За нарушение нового правила специалисты хотели бы ввести наказание в виде отстранения от работ на 90 суток.