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Запрет на отключение воды на более чем 2 недели предложили ввести в России

22 июня 2023, 07:54
Фото: 1MI
В России хотят ввести запрет на отключение горячей воды на более чем две недели. О таких изменениях задумался Роспотребнадзор.

Речь идет об отключениях водоснабжения в рамках профилактических работ. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на проект документа ведомства.

В ведомстве отметили, что два года назад утратил силу СанПиН, устанавливающий требование о том, что срок отключения воды не должен превышать 14 суток. А обращений по этому вопросу в Роспотребнадзор поступает много, добавили специалисты.

Поэтому они решили предложить ввести именно запрет на более длительные отключения. Прошлый СанПиН носил рекомендательный характер и соблюдался не всегда. За нарушение нового правила специалисты хотели бы ввести наказание в виде отстранения от работ на 90 суток.

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#Елена Озерова#Отключения воды#Горячая вода#Общество#Свердловская область
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