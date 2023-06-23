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12-летнего мальчика две недели ищут в Верхней Пышме

23 июня 2023, 13:24
Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"
В Верхней Пышме разыскивается 12-летний школьник, который пропал около двух недель назад.

Подростка зовут Станислав Остяков. Он вышел из дома на улице Петрова в дневное время 10 июня. По сей день он не вернулся, рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

На момент пропади на нем была надета черная куртка и брюки, черно-белые кроссовки на шнурках (на одной ноге шнурки черные, а на другой — белые). Отмечается, что мальчик активен, добр и дружелюбен. Также он склонен к бродяжничеству.

Всех тех, кто видел подростка, просят сообщить по телефону 02.

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#Елена Озерова#Верхняя Пышма#Полиция#Поиск#Подросток#Розыск#Происшествия#Свердловская область
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