12-летнего мальчика две недели ищут в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Подростка зовут Станислав Остяков. Он вышел из дома на улице Петрова в дневное время 10 июня. По сей день он не вернулся, рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».
На момент пропади на нем была надета черная куртка и брюки, черно-белые кроссовки на шнурках (на одной ноге шнурки черные, а на другой — белые). Отмечается, что мальчик активен, добр и дружелюбен. Также он склонен к бродяжничеству.
Всех тех, кто видел подростка, просят сообщить по телефону 02.