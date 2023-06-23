Дополнительные трамваи выйдут в рейсы в День молодежи в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По маршруту №3 в сторону Красного камня дополнительные трамваи выйдут 22:04 и 22:42, а по маршруту №3 в сторону улицы Островского в 21:59 и 22:38, сообщили в «Тагильском трамвае».
По маршруту №15 в сторону ГГМ дополнительные трамваи поедут в 22:15. Отмечается, что указано время прохождения вагонов маршрутов №3 и №15 по перекрестку проспект Ленина — проспект Мира.
По маршруту № 12 вагон отправится от остановочного павильона «Музей» в 22:15.