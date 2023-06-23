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Дополнительные трамваи выйдут в рейсы в День молодежи в Нижнем Тагиле

23 июня 2023, 09:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в День молодежи, 24 июня, в рейсы выйдут дополнительные трамваи. Это связано с празднованием этого дня.

По маршруту №3 в сторону Красного камня дополнительные трамваи выйдут 22:04 и 22:42, а по маршруту №3 в сторону улицы Островского в 21:59 и 22:38, сообщили в «Тагильском трамвае».

По маршруту №15 в сторону ГГМ дополнительные трамваи поедут в 22:15. Отмечается, что указано время прохождения вагонов маршрутов №3 и №15 по перекрестку проспект Ленина — проспект Мира.

По маршруту № 12 вагон отправится от остановочного павильона «Музей» в 22:15.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Трамвай#Транспорт#Дополнительные маршруты
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