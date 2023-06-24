Лукашенко заявил о переговорах с Пригожиным 24 июня

Переговоры продолжались весь день, и стороны согласились о необходимости предотвращения вспышки насилия на территории России. Пресс-служба президента Беларуси сообщает, что Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко о приостановке передвижения боевиков из компании «Вагнер» и дальнейших шагах по уменьшению напряженности.