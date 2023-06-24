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Лукашенко заявил о переговорах с Пригожиным 24 июня

24 июня 2023, 17:37
Фото: 1MI
В субботу утром президент России Владимир Путин передал информацию о ситуации с частной военной компанией «Вагнер» на юге России своему коллеге из Беларуси.

Главы двух стран согласовали совместные действия.

В ходе дальнейших переговоров президент Беларуси, после получения информации по собственным каналам, провел разговоры с руководителем ЧВК «Вагнер», Евгением Пригожиным, по согласованию с президентом России.

Переговоры продолжались весь день, и стороны согласились о необходимости предотвращения вспышки насилия на территории России. Пресс-служба президента Беларуси сообщает, что Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко о приостановке передвижения боевиков из компании «Вагнер» и дальнейших шагах по уменьшению напряженности.

На данный момент рассматривается вариант решения ситуации, который обеспечит безопасность для бойцов ЧВК «Вагнер» с гарантиями, выгодными для всех сторон.

Как уже сообщалось, президент Беларуси провел два совещания с силовыми структурами страны по данной ситуации в течение дня.

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#Политика#Мятеж 24 июня 2023 года#Александр Лукашенко#Евгений Пригожин#Переговоры
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