Лукашенко заявил о переговорах с Пригожиным 24 июня

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Главы двух стран согласовали совместные действия.
В ходе дальнейших переговоров президент Беларуси, после получения информации по собственным каналам, провел разговоры с руководителем ЧВК «Вагнер», Евгением Пригожиным, по согласованию с президентом России.
Переговоры продолжались весь день, и стороны согласились о необходимости предотвращения вспышки насилия на территории России. Пресс-служба президента Беларуси сообщает, что Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко о приостановке передвижения боевиков из компании «Вагнер» и дальнейших шагах по уменьшению напряженности.
На данный момент рассматривается вариант решения ситуации, который обеспечит безопасность для бойцов ЧВК «Вагнер» с гарантиями, выгодными для всех сторон.
Как уже сообщалось, президент Беларуси провел два совещания с силовыми структурами страны по данной ситуации в течение дня.