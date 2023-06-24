Куйвашев рассказал о ситуации в Свердловской области после заявлений Пригожина

Конфликт между Пригожиным и Куйвашевым произошел в феврале 2023 года, когда глава ЧВК осудил региональные власти. На это губернатор Свердловской области отметил, что «если бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем».