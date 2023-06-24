Куйвашев рассказал о ситуации в Свердловской области после заявлений Пригожина

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Еще много месяцев назад я говорил, что Пригожин — это большая проблема, которую рано или поздно придется решать. Армия должна быть государственной. Только так она сможет защитить людей, а не будет пытаться подчинить их себе. В итоге Пригожин устроил попытку госпереворота. И что происходит из того, о чем я не говорил? Из этой ситуации нужно сделать выводы. Уверен, они будут сделаны, — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона.
Конфликт между Пригожиным и Куйвашевым произошел в феврале 2023 года, когда глава ЧВК осудил региональные власти. На это губернатор Свердловской области отметил, что «если бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем».
Губернатор Свердловской области отметил, что сейчас в регионе все спокойно, а власти следят за ситуацией и готовы к реакции:
Для меня сейчас главное — безопасность наших жителей. Хочу всех успокоить: в Свердловской области все под контролем, мы внимательно следим за ситуацией и будем на нее оперативно реагировать.