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Рекламу ЧВК «Вагнер» снимут в Екатеринбурге

24 июня 2023, 17:33
Фото: 1MI
Список мест, где размещена реклама ЧВК «Вагнер», формируется в мэрии Екатеринбурга. Ее планируется уничтожить.

Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Днем 24 июня пресс-служба администрации заявляла по метро. По данным издания, баннеры ЧВК со станции «Площадь 1905 года» потребовали убрать несколько местных жителей еще в начале недели.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации, якобы совершенном Минобороны РФ. Эти заявления были опровергнуты. После этого он заявил о марше на Ростов-на-Дону и далее на Москву. В ряде регионов России был введен режим контртеррористической операции.

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#Ирина Кирилова#Реклама#ЧВК "Вагнер"#Баннер#Общество#Екатеринбург
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