Рекламу ЧВК «Вагнер» снимут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Днем 24 июня пресс-служба администрации заявляла по метро. По данным издания, баннеры ЧВК со станции «Площадь 1905 года» потребовали убрать несколько местных жителей еще в начале недели.
Вечером 23 июня Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации, якобы совершенном Минобороны РФ. Эти заявления были опровергнуты. После этого он заявил о марше на Ростов-на-Дону и далее на Москву. В ряде регионов России был введен режим контртеррористической операции.