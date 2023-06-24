Рекламу ЧВК «Вагнер» снимут в Екатеринбурге

Вечером 23 июня Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации, якобы совершенном Минобороны РФ. Эти заявления были опровергнуты. После этого он заявил о марше на Ростов-на-Дону и далее на Москву. В ряде регионов России был введен режим контртеррористической операции.