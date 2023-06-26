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ТЦ «Гринвич» затопило в Екатеринбурге

26 июня 2023, 13:44
Фото: 1MI
Потоп произошел в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Из-за аварии закрыт магазин «М.Видео» и еще два этажа.

По словам одного из работников магазина, из-за произошедшего пострадало много техники, пишет Е1.

Все обесточили, торговый зал закрыли до завтрашнего дня, — добавил сотрудник.

В «М.Видео» отказались от подробных комментариев, но подтвердили, что до 27 июня магазин будет закрыт из-за потопа.

В самом «Гринвиче» рассказали, что потоп случился на третьем этаже. Подача воды временно прекращена. Причина произошедшего — коммунальная авария на территории арендатора «Герои парка» в насосной станции.

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#Екатеринбург#Потоп#Гринвич#Техника#Коммунальная авария#Происшествия#Елена Озерова
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