ТЦ «Гринвич» затопило в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По словам одного из работников магазина, из-за произошедшего пострадало много техники, пишет Е1.
Все обесточили, торговый зал закрыли до завтрашнего дня, — добавил сотрудник.
В «М.Видео» отказались от подробных комментариев, но подтвердили, что до 27 июня магазин будет закрыт из-за потопа.
В самом «Гринвиче» рассказали, что потоп случился на третьем этаже. Подача воды временно прекращена. Причина произошедшего — коммунальная авария на территории арендатора «Герои парка» в насосной станции.