В Екатеринбурге Николая Коляду оштрафовали за нарушение антитеррористических мер

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В том числе в суде сообщалось, что вход в учреждение не был оборудован пунктом пропуска, пишет «КП-Екатеринбург».
Также силовики установили, что в театре не проводился инструктаж сотрудников на случай обнаружения подозрительных предметов. Более того, там отсутствовал металлоискатель и охрана. Изначально Николаю грозил штраф на сумму до 50 тысяч рублей.
Напомним, что причиной для то проверки стал оставленный в буфете театра пакет. Силовики пришли в театр после того, как его сотрудники оставили этот пакет без внимания.