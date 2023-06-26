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В Екатеринбурге Николая Коляду оштрафовали за нарушение антитеррористических мер

26 июня 2023, 13:32
Фото: 1MI
На нарушение антитеррористических мер в Екатеринбурге оштрафован драматург Николай Коляда. Судья заключил, что «Коляда-театр» был недостаточно защищен.

В том числе в суде сообщалось, что вход в учреждение не был оборудован пунктом пропуска, пишет «КП-Екатеринбург».

Также силовики установили, что в театре не проводился инструктаж сотрудников на случай обнаружения подозрительных предметов. Более того, там отсутствовал металлоискатель и охрана. Изначально Николаю грозил штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

Напомним, что причиной для то проверки стал оставленный в буфете театра пакет. Силовики пришли в театр после того, как его сотрудники оставили этот пакет без внимания.

На Николая Коляду составили протокол за нарушение антитеррористической безопасности
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Штраф#Драматург#Деньги#Терроризм#Охрана#Происшествия
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