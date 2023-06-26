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«Заявления, без преувеличения, определят судьбу России»: Путин выступил 27 июня ВИДЕО

26 июня 2023, 19:05
Фото: http://www.kremlin.ru/

«Заявления, без преувеличения, определят судьбу России»: Путин выступил 27 июня

По непроверенным данным, выступление состоится в начале первого часа ночи 27 июня по уральскому времени

Выступление президента России анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ожидается, что глава Российской Федерации в прямом эфире выступит в ночь с 26 на 27 июня 2023 года.

На 1 канале появился анонс данного выступления, однако время не называется, было написано только, что Владимир Путин выйдет в эфир «скоро». Через некоторое время анонс пропал, однако в новостном эфире ведущий вновь анонсировал речь президента.

Видео: http://www.kremlin.ru/
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#Владимир Путин#Политика#Прямой эфир#Мятеж 24 июня 2023 года#Эксклюзив#Видео
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