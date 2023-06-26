«Заявления, без преувеличения, определят судьбу России»: Путин выступил 27 июня ВИДЕО

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Выступление президента России анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ожидается, что глава Российской Федерации в прямом эфире выступит в ночь с 26 на 27 июня 2023 года.
На 1 канале появился анонс данного выступления, однако время не называется, было написано только, что Владимир Путин выйдет в эфир «скоро». Через некоторое время анонс пропал, однако в новостном эфире ведущий вновь анонсировал речь президента.