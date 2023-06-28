Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По его словам, осадки прогнозируются в южной части региона. В северной части Свердловской области выпадет больше всего осадков, а в Нижнем Тагиле они не ожидаются вовсе.
Атмосферный фронт, отмечает Пулин, будет располагаться ближе к северным границам региона, а к югу от него пройдут ливни с грозами.
В дневное время температура воздуха 28 июня достигнет в Свердловской области +21…+26 градусов, а на севере — +18…+20 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не будет. Там воздух прогреется до +23…+25 градусов.