tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Изображение материала

Где пройдут ливни с грозами в Свердловской области

28 июня 2023, 03:52
Фото: 1MI

О ливнях и грозах в Свердловской области рассказал синоптик

О том, где в Свердловской области 28 июня ожидаются грозы и ливни, рассказал метеоролог Алексей Пулин.

По его словам, осадки прогнозируются в южной части региона. В северной части Свердловской области выпадет больше всего осадков, а в Нижнем Тагиле они не ожидаются вовсе.

Атмосферный фронт, отмечает Пулин, будет располагаться ближе к северным границам региона, а к югу от него пройдут ливни с грозами.

В дневное время температура воздуха 28 июня достигнет в Свердловской области +21…+26 градусов, а на севере — +18…+20 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не будет. Там воздух прогреется до +23…+25 градусов.

Жары не будет. Метеоролог рассказал о погоде в Свердловской области на остаток лета
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Грозы#Ливни#Осадки#Атмосферный фронт#Природа#Свердловская область
Подпишитесь
Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня
Сегодня, 03:04
Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Вчера, 14:01
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Вчера, 07:47
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Умер глава поселка под Нижним Тагилом
Вчера, 07:25