Новоженов с НТМК: всего один кандидат выдвинут на звание «Почетного гражданина Тагила»

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Елена Чуприна в докладе постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике сообщила, что в 2023 году поступила только одна заявка на присвоение звания «Почетный гражданин».
Поступили одно представление на присвоение звания и приложенные к нему документы, которые полностью соответствуют требованиям положения о звании «Почетного гражданина». В том числе по сроку подачи, а также по субъекту выдвижения кандидатуры. Коллектив ЕВРАЗ НТМК предложил представить к присвоению звания «Почетный гражданин» вице-президента компании, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, — сообщила Елена Чуприна.
Своего кандидата — Леонида Мартюшева — также выдвигал общественный совет МУ МВД «Нижнетагильское». Несмотря на то, что документы были приняты, в результате пришел отказ на внесение его в список претендентов на звание. В официальном ответе сказано, что совет не проходит по количеству человек, включенных в него.
28 июня этого года состоялось заседание городского комитета по проведению Дня города-2023, на котором рассматривалась только одна кандидатура — Дениса Новоженова. По результатам тайного голосования, оргкомитет внес ее на рассмотрение гордумы.
Председатель гордумы Вадим Раудштейн во время заседания комиссии рассказал, что стал один из тех, кто проголосовал «за» Дениса Новоженова. При этом других кандидатов на звание, как известно, не было.
Денис Анатольевич коренной житель Нижнего Тагила. Здесь он родился, здесь живет его семья. Здесь он работал на НТМК. Был депутатом четвертого созыва Нижнетагильской городской думы, председателем постоянной комиссии по бюджету. Очень активную позицию всегда занимал по всем вопросам. Я сегодня проголосовал за него, — отметил Вадим Раудштейн.
По итогу депутаты комиссии проголосовали «за» внесение кандидатуры Дениса Новоженова на голосование, которое пройдет на очередном заседании городской думы.