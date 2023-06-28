Новоженов с НТМК: всего один кандидат выдвинут на звание «Почетного гражданина Тагила»

Своего кандидата — Леонида Мартюшева — также выдвигал общественный совет МУ МВД «Нижнетагильское». Несмотря на то, что документы были приняты, в результате пришел отказ на внесение его в список претендентов на звание. В официальном ответе сказано, что совет не проходит по количеству человек, включенных в него.