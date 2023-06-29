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14,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание 12,5 тысячи уличных фонарей

29 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
Подрядчика, который займется обслуживанием наружного освещения до конца февраля 2024 года в Нижнем Тагиле ищет администрация города. На работы выделено 14,4 миллиона рублей.

Обслуживать наружное освещение работники подрядной организации будут во всех районах Нижнего Тагила, а также в сельских территориях. В общей сложности там установлено 12,5 тысячи светильников.

В обязанности сотрудников входят ежедневные пешие и автомобильные осмотры, замены дефектных участков проводов, светильников и предохранителей, обрезка крон деревьев. Ежедневный уровень горения светильников должен составлять не менее 95%. При этом нельзя допускать двух и более неработающих лампочек подряд.

Также подрядчик должен обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы. Там будут круглосуточно регистрировать и выполнять заявки об устранении неисправностей и повреждений сетей наружного освещения.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 5 июля 2023 года. Гарантия на используемые материалы и оборудование составит три года.

24,4 млн выделено на уличное освещение в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Закупка#Уличное освещение#Светильники#Обслуживание#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил
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