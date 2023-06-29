14,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание 12,5 тысячи уличных фонарей

В обязанности сотрудников входят ежедневные пешие и автомобильные осмотры, замены дефектных участков проводов, светильников и предохранителей, обрезка крон деревьев. Ежедневный уровень горения светильников должен составлять не менее 95%. При этом нельзя допускать двух и более неработающих лампочек подряд.