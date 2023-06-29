14,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание 12,5 тысячи уличных фонарей

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Обслуживать наружное освещение работники подрядной организации будут во всех районах Нижнего Тагила, а также в сельских территориях. В общей сложности там установлено 12,5 тысячи светильников.
В обязанности сотрудников входят ежедневные пешие и автомобильные осмотры, замены дефектных участков проводов, светильников и предохранителей, обрезка крон деревьев. Ежедневный уровень горения светильников должен составлять не менее 95%. При этом нельзя допускать двух и более неработающих лампочек подряд.
Также подрядчик должен обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы. Там будут круглосуточно регистрировать и выполнять заявки об устранении неисправностей и повреждений сетей наружного освещения.
Заявки на электронный аукцион принимаются до 5 июля 2023 года. Гарантия на используемые материалы и оборудование составит три года.