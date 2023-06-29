Должностных лиц из Заречного уличили в превышении полномочий при благоустройстве

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Нарушения были выявлены при благоустройстве территории Таховского бульвара с прилегающей площадью в центральной части Заречного. Работы проводились СК «Десантник», которому для выполнения работ предоставлялись деньги из бюджетов трех уровней.
Прокуратура считает, что была завышена цена работ. При этом должностные лица оплатили эти работы и приняли их. Региональному и муниципальному бюджету был причинен ущерб в размере 4 млн рублей.
При этом определить качество и стоимость фактически проделанных работ невозможно, так как в том числе отсутствует подтверждающая документация.
Поэтому прокуратура пожаловалась в следственный комитет, где возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление полномочиями. Также было выдано представление об устранении нарушений бюджетного законодательства.