Должностных лиц из Заречного уличили в превышении полномочий при благоустройстве

Прокуратура считает, что была завышена цена работ. При этом должностные лица оплатили эти работы и приняли их. Региональному и муниципальному бюджету был причинен ущерб в размере 4 млн рублей.



При этом определить качество и стоимость фактически проделанных работ невозможно, так как в том числе отсутствует подтверждающая документация.